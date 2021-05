Voorstelling voor jonge mantelzorgers

RHEDEN – MVT Rheden en Rozendaal houden in de Week van de Jonge Mantelzorger een muzikale theatervoorstelling over jonge mantelzorgers. Op dinsdag 1 juni speelt speelt Theatergroep Bint de dynamische voorstelling ‘What if…’. De voorstelling is online via livestream te volgen om 19.30 uur.

‘What if…’ laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt. De voorstelling maakt jongeren, ouders, buren, docenten, vrijwilligers en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen. De voorstelling is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van (jonge) mantelzorgers.

Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom? Wat als jij na school niet af kunt spreken met leeftijdsgenoten omdat je voor je zieke broertje moet zorgen? Wat dan? ‘What if…’ maakt voelbaar wat de impact van het zijn van een jonge mantelzorger kan zijn. De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en voor iedereen in de omgeving van deze jongeren. Na afloop kan men aangeven hoe men het heeft beleefd. Aanmelden om te kijken kan tot 31 mei via info@mvtrheden.nl. Deelnemers ontvangen vervolgens een link om te kijken naar de voorstelling.

Eén op de vier jongeren

Eén op de vier jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger: thuiswonende kinderen die samenwonen met een ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander gezinslid, zoals opa of oma. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar. Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig en leren al vroeg praktische vaardigheden. Toch overheersen de negatieve gevolgen op korte en langere termijn: ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten en ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

Signaleringskaart

Het is belangrijk dat deze groep jongeren wordt gezien en gehoord. Omdat zij zelf niet snel om hulp zullen vragen, is er vanaf 1 juni ook een signaleringskaart beschikbaar, zowel digitaal als in de vorm van een flyer. De kaart is bedoeld voor iedereen die in zijn omgeving te maken heeft met jongeren.

Foto: Olaf Smit

MVT, tel. 026 -3707070

www.mvtrheden.nl