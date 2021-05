Voetbalschool en Meer van start bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – Sportclub Brummen start met een eigen voetbalschool om zo jonge voetballers meer te kunnen bieden dan alleen de wekelijkse training en de wedstrijd op zaterdag. De voetbalschool is nadrukkelijk bedoeld voor álle kinderen.

De ‘Voetbalschool en Meer’ is op doordeweekse middagen na schooltijd. Er is zeker aandacht voor het voetbalspel, maar ook voor het samenspel binnen de sport. “Dure tenues en alleen oog voor talenten past niet bij het beeld van de voetbalschool”, aldus de Brummense voetbalclub. “Vandaag de dag wordt het individu steeds belangrijker. Sociale vaardigheden, samenwerken, een ander helpen, assertief en weerbaar zijn dreigen daarbij naar de achtergrond te verdwijnen. Daarom krijgen juist die zaken een plek binnen de ‘Voetbalschool en Meer’. Het sport- en speelplezier binnen een veilige omgeving staat voorop, met aandacht voor de ontplooiing van iedere deelnemer.”

De voetbalschool geeft bovendien invulling aan het streven van de vereniging om de unieke sportaccommodatie breder inzetbaar te maken.

Het Lokaal Sport Akkoord Brummen (LSA Brummen) heeft de financiële helpende hand geboden en daarmee kan de voetbalschool twee jaar lang worden betaald. Dankzij deze bijdrage voorziet de ‘Voetbalschool en Meer’ in een betaalbaar sport- en beweegaanbod in Brummen.

Meer informatie over de ‘Voetbalschool en Meer’ is verkrijgbaar bij Marinus van Tent Beking, via tel. 06-10556883 of secretariaat@sportclubbrummen.nl.