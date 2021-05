Voetbaljeugd Sportclub Brummen kiest nieuwe kledinglijn

BRUMMEN – Tijdens de voetbaldag van Sportclub Brummen op accommodatie De Hazenberg mochten de jeugdleden van de club hun mening geven over een nieuw voetbaltenue. Op een formulier mochten zij hun voorkeur kenbaar maken voor wat betreft kleur van een trainingsjack en een bijpassende broek. Ook de keepers konden aangeven in welk tenue ze op het veld willen verschijnen. Uiteraard ondergaan de clubkleuren (geel/blauw) geen wijziging. Om een goede keuze te kunnen maken stonden etalagepoppen met de vier verschillende pakken opgesteld onder de nieuwe overkapping naast de kantine.

Tijdens de voetbaldag op zaterdag 15 mei werd er weer eens volop gevoetbald door de jeugd. In diverse toernooivormen werd in alle leeftijdsgroepen gestreden om de voetbaleer. Jeugdcoördinator Henk Stevens legt uit: “Straatvoetbal is belangrijk in de ontwikkeling van voetbaljeugd. Steeds weer aanpassen aan wisselende omstandigheden en nadenken hoe in te spelen op nieuwe voetbalsituaties en andere tegenstanders. Wie moet ik helpen in mijn team? Geen scheidsrechters of coaches, nee zelf met elkaar keuzes maken en uitzoeken of de regels goed worden toegepast.” Alles vond plaats onder het toeziend oog van de toernooicommissie. Dit keer werden de leeftijdsgroepen gemengd. In verschillende toernooivormen werd er tegen elkaar gespeeld. In de ochtenduren waren de 4- tot 14-jarigen actief en in de middag was het de beurt aan de oudere jeugd. “Bij deze laatste groep werd gestreden om de Regiocup. Naast de wedstrijdpunten kon men extra punten verzamelen tijdens het (doel)lattrappen. Zelf regelen hoe je binnen vijf minuten zoveel mogelijk punten bijeen voetbalt”, aldus Stevens.

Na het toernooi kon door alle deelnemers een sportmaaltijd worden gekozen, verzorgd door Kelvin’s Friethuis.