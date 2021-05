Verkoop van Israël-producten

EERBEEK – De familie Jansen in Eerbeek houdt van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 mei weer open huis voor de verkoop van mooie, leuke en lekkere producten uit diverse streken van Israël. De producten worden ingekocht door het Israël Producten Centrum in Nijkerk om de economie van Israël te ondersteunen. De familie Jansen is één van de ongeveer 200 consulenten die de producten op vrijwillige basis doorverkopen vanuit huis. Bezoekers zijn komend weekend welkom aan de Kloosterstraat 23 in Eerbeek, maar wel na afspraak via tel. 0313-655617 of ipceerbeek@gmail.com. Het is ook mogelijk een bestelling door te geven via e-mail of telefoon, het assortiment is te vinden op www.israelwinkel.nl. De bestellingen worden dan aan huis bezorgd.