Veel minder amfibieën overgezet in Rozendaal

ROZENDAAL – Zo’n dertig vrijwilligers hebben afgelopen voorjaar nog geen 300 amfibieën in Rozendaal overgezet bij het passeren van de Beekhuizenseweg. Het aantal overgezette dieren is de afgelopen tien jaar nog niet zo gering geweest. Vorig jaar werden er nog 1057 amfibieën overgezet.

De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. De paddentrek komt goed op gang als het warm en tegelijk vochtig weer is. Dat was dit voorjaar niet het geval.

Het is de vraag of sprake is van een negatieve uitschieter of dat er een algehele teruggang te zien is. Kenmerkend voor de natuur is dat er van jaar tot jaar schommelingen plaatsvinden. En ook dat de natuur een relatief groot herstelvermogen heeft. “De oorzaak van de teruggang is niet duidelijk”, zegt Anton Logemann, die de overzetactie in Rozendaal coördineert. “Misschien spelen nog andere factoren een rol. Maar dit moet niet te lang duren, dan gaat het echt de verkeerde kant op.”

Ondanks de beperkte resultaten hebben de vrijwilligers het overzetten met plezier gedaan. Ze staan volgend jaar weer klaar om zoveel mogelijk padden en kikkers een veilige oversteek te garanderen.