Van Hedel roept op: hang de vlag halfstok

GEM. BRUMMEN – Ook dit jaar kunnen de lokale herdenkingen rond 4 en 5 mei in onder andere in Eerbeek, Brummen en Hall niet door gaan vanwege het coronavirus. In samenspraak met organisatoren in deze dorpen, roept burgemeester Alex van Hedel inwoners op: “Toon uw respect voor hen die zijn gevallen in de strijd om vrijheid. Hang daarom massaal op 4 mei de vlag halfstok.”

Juist in een tijd waarin een nieuw virus onze persoonlijke vrijheid belemmert, is het belangrijk om met elkaar bij het thema vrijheid stil te staan. Van Hedel legt uit: “Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Vrijheid is een groot goed en die moeten we met elkaar koesteren. Juist door samen op te trekken kunnen we de vrijheid ook op langere termijn behouden. Het respect dat we hebben voor hen die vochten (en nog steeds vechten) voor de vrijheid van anderen, kunnen we op 4 mei tonen door thuis de vlag halfstok te hangen. Ik hoop dat iedereen mee doet!”

Ook dit jaar zijn er dus geen stille tochten, geen publieke herdenkingsbijeenkomsten bij begraafplaatsen of in kerken. “Nationale Herdenking vindt dit jaar vooral weer in huiselijke kring plaats. We nemen op 4 mei om 20.00 uur plechtig twee minuten stilte in acht. En we hangen de hele dag de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok,” aldus de Brummense burgemeester. Op dinsdag 4 mei mag dit jaar officieel gedurende de gehele dag gevlagd worden. Ten teken van rouw hangt de vlag die dag halfstok. Een dag later, op Bevrijdingsdag, hangt de vlag in de top zonder wimpel. Dit tussen zonsopgang en zonsondergang.

In samenwerking met de 4 mei Comités en de gemeente is een korte film gemaakt. Op 4 mei verschijnt dit filmpje vanaf 18.00 uur online via de website en sociale media-kanalen van de gemeente Brummen. Ook de herdenkingsrede van burgemeester Van Hedel is dan via deze kanalen te lezen.

In het verlengde van zijn oproep aan iedereen om de twee minuten stilte te respecteren, vraagt Van Hedel ook om met het oog op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond het openbare leven en het verkeer gedurende deze twee minuten stop te zetten. Winkeliers zijn 4 mei op grond van de Winkeltijdenwet verplicht vanaf 19.00 uur te sluiten.