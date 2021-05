Val van de fiets betekent einde voor kapsalon Beijer

DIEREN – Het was de bedoeling dat kapper Jos Beijer uit Dieren over ongeveer anderhalf jaar zijn schaar aan de wilgen zou hangen. Dan viert Jos zijn 75e verjaardag, zou de kapsalon 80 jaar bestaan en hijzelf 60 jaar in het vak zitten. Maar zover gaat het helaas niet meer komen. Een ongelukkige val met de fiets zorgde ervoor dat Jos voorlopig niet meer kan knippen en dus heeft hij, samen met zijn vrouw Marja, besloten dat het tijd is om te stoppen.

“Jouw opa woonde aan de Lagestraat toch? En je vader praatte altijd graag over vissen als hij bij me in de stoel zat.” Het geheugen van kapper Jos Beijer is ijzersterk en een achternaam is voor hem voldoende om zijn oude klanten weer voor de geest te halen. De kapper heeft al jarenlang een vaste klantenkring en velen van hen deelden lief en leed. “Ik werd er weleens verlegen van hoeveel mensen me toevertrouwden als ze bij me in de stoel zaten”, blikt Beijer terug. “Ik zeg wel eens, ik ben half maatschappelijk werker. Maar mijn klanten konden het altijd waarderen als ik bij een volgend bezoekje eens terugkwam op wat ze me verteld hadden. We hadden het niet alleen maar over het weer en de vakantie.” Het typeert de sfeer in de kapsalon aan de Spoorstraat in Dieren-Zuid, waar het sociale aspect altijd net zo belangrijk was als een goed geknipt kapsel – goed geknipt, maar niet te strak. “Het moet ook een beetje ondeugend zijn.”

Beijer begon als 14-jarige aan de kappersopleiding in Arnhem. Als nerveuze tiener liet hij op de eerste dag al zijn spullen in de bus liggen, weet hij nog. “Ik wist van jongs af aan dat ik het kappersvak in wilde. Mijn vader Gerrit was in 1938 de zaak begonnen en volgens mijn moeder beweerde ik als kleuter al dat ik kapper wilde worden. Maar ik wilde geen dames knippen, alleen heren.” Bij dat besluit is Jos altijd gebleven. Al jong kwam hij bij zijn vader in de zaak, waar ze twintig jaar naast elkaar hebben gewerkt. “Voor de klanten was mijn vader Beijer, ik was Jos. Voor de duidelijkheid”, lacht de kapper.

Bij het 75-jarig bestaan van de zaak in 2012 piekerde Jos, toen 65 jaar oud en 50 jaar kapper, er nog niet over te stoppen, hoewel hij in de jaren daarna zijn werkzaamheden wel langzaam afbouwde. De laatste tijd knipte hij nog twee dagen per week, door corona voor het eerst op afspraak. “Dat was wel even wennen. Mensen waren gewend om binnen te komen stappen en aan tafel even op hun beurt te wachten. Het was altijd gezellig druk, nu had ik steeds maar één klant tegelijk.”

Toch heeft Beijer ook in die periode niet overwogen ermee te stoppen. “We wilden niet in de coronatijd stilletjes te winkel sluiten. We wilden het mooi afronden en onze klanten de hand schudden en bedanken. Ik zou voorlopig gewoon blijven knippen”, vertelt Jos. Een ongelukkige val met de fiets gooide roet in het eten. “Ik week uit voor een tegenligger, ging de berm in en klapte daarna op het asfalt van de Lange Juffer. Ik wist meteen: dit is foute boel. Mijn rechter elleboog ligt in stukjes. Binnenkort word ik geopereerd en worden er wat plaatjes en schroefjes ingezet om alles te repareren.”

De revalidatie gaat dusdanig lang duren dat Jos en Marja al snel de knoop doorhakten: tijd om te stoppen. Een goed besluit, maar dat ze nu zo abrupt de zaak moeten sluiten, doet hen veel verdriet. “We hadden iedereen graag nog een keer gezien en een warm afscheid willen geven, maar dat kan nu gewoon niet.” Ze zullen de klanten missen, niet alleen hun buren uit Dieren-Zuid, maar ook de mensen die van verder weg komen. “Ik heb klanten die al zestig jaar speciaal voor ons naar de Spoorstraat komen”, vertelt Beijer. “Daar komt nu ineens een eind aan. Er zijn in Dieren en omgeving genoeg kappers die prima kunnen knippen, maar dorpskapper Beijer verdwijnt.”