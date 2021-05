Vael Ouwe Toertocht naar zaterdag 3 juli

DIEREN – De Vael Ouwe Toertocht wordt verplaatst van 5 juni naar 3 juli. Dit omdat lokale overheden tot 16 juni geen vergunningen voor evenementen af mogen geven. De coronaproof editie van dit fietsevenement is dus een paar weekjes opgeschoven.

De 44e versie van de Vael Ouwe is weliswaar aangepast aan de maatregelen die deze tijd vraagt, desondanks gaat de organisatie ervan uit dat de vele fietsliefhebbers weer met volle teugen kunnen genieten van de prachtige omgeving die de Veluwe te bieden heeft.

Om alles binnen de coronamaatregelen te laten passen heeft de organisatie een aantal aanpassingen gedaan. Er kunnen maximaal 1000 deelnemers meedoen en zij kunnen zich alleen individueel inschrijven. Na betaling van het inschrijfgeld krijgen deelnemers hun route op GPX. Starten en finishen kan op elk punt op de route. Er is geen scan & go en er zijn geen controle- of uitdeelposten.

Wat wel blijft zijn de mooie routes over de Veluwe, de EHBO-voorziening en pechhulp onderweg, verzorgt door FietsNed. Voor iedere deelnemer is er een unieke medaille.

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij en inschrijven kan nog via www.vaelouwe.nl.