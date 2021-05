Uitvoering Sportakkoord Rheden & Rozendaal in volle gang

RHEDEN – De uitvoering van het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal is in volle gang. In april ontvingen vier nieuwe initiatieven om inwoners van Rheden en Rozendaal te laten sporten en bewegen een budget vanuit het Sportakkoord. Beweegvriendelijke schoolmeubelen, een sport en spelcontainer voor basisschoolleerlingen en Running Therapie zijn enkele voorbeelden. Een nieuwe ronde voor het insturen van initiatieven is tot en met 19 juni geopend.

Het Aeres College Velp gaat aan de slag met het programma ‘School Legends’. Samen met een gezondheidscoach, jongerenwerker en docenten gym & voeding gaat de school een gezonde en actieve leefstijl onder leerlingen stimuleren. Zo wil de school lokalen met zitballen, trap-fietsen en sta-bureaus inrichten, helpt ze docenten bij het organiseren van een dynamische schooldag vol bewegen en bieden ze naschoolse sportactiviteiten aan. De resultaten van het programma worden onderzocht door het Mulier Insituut.

In Rheden hebben de sportclubs aan de zuidkant van het dorp de samenwerking gevonden met het Astrum college. Studenten op het vlak van sport, pedagogisch werk en onderwijs gaan op de sportvelden van de clubs starten met wekelijkse sport- en spellessen voor basisschoolleerlingen in Rheden. Daar maken kinderen ook kennis met de sporten die door de clubs worden aangeboden. Door het sportakkoord is het voor de samenwerkende organisaties mogelijk een sport- en spelcontainer voor deze activiteiten aan te schaffen.

Fysiotherapie Rheden-Giesbeek gaat als onderdeel van het programma Gezond Onderweg (GO!) een beweeggroep opstarten voor kinderen met overgewicht. In de beweeggroep worden de kinderen deskundig begeleid om het plezier in sporten en bewegen te vinden, en vanuit daar aan te sluiten bij een sportclub in de buurt.

Het vierde initiatief komt van sportfysiotherapie Busser-Tjoonk en psychologenpraktijk Naaijkens uit Velp. Zij gaan starten met een groep Running Therapie, een programma waarbij zij het sporten (duurloop) inzetten als therapie vorm voor psychische klachten. Met als doel om mensen te begeleiden van deze therapie setting naar een bestaande loopgroep in de buurt.

Derde ronde

Ondertussen heeft de kerngroep van het Sport- en beweegakkoord ook een derde ronde voor het indienen van initiatieven aangekondigd. Tot en met 19 juni kunnen inwoners en organisaties budget aanvragen om hun plannen uit te voeren. Speciaal voor sportclubs zijn er gratis ‘services’ beschikbaar. Dat zijn ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, procesbegeleiding, scholingen en workshops. Sportaanbieders kunnen deze services aanvragen bij de kerngroep. Alle informatie over het indienen van initiatieven en de services is te vinden op www.sportbedrijfrheden.nl/sportakkoord

Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal

In de zomer van 2020 sloten zo’n 75 partijen het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal. Het akkoord is een set van afspraken en plannen om zoveel mogelijk inwoners van Rheden en Rozendaal te laten genieten van sporten en bewegen. Onder andere sportverenigingen, scholen, zorgverleners, welzijnsorganisaties en betrokken inwoners hebben zich aangesloten bij het akkoord. Zij werken nu in werkgroepen aan de uitvoering van de plannen. Het Rijk stelt voor de uitvoering van de lokale akkoorden tot en met 2022 geld beschikbaar. Voor 2021 is het budget zelfs verdubbeld.