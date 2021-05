Tweede vaccinatielocatie in Apeldoorn open

APELDOORN – Op 17 mei heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland een tweede vaccinatielocatie in Apeldoorn aan de Condorweg geopend. Het is de zevende vaccinatielocatie van de GGD in deze regio.

Vanaf eind mei vaccineert GGD Noord- en Oost-Gelderland 7 dagen per week, 12 uur per dag op 8 locaties. Als er voldoende vaccins worden geleverd, kan de teller oplopen tot ruim 95.000 vaccinaties per week in deze regio, een van de grootste regio’s qua oppervlakte in Nederland.

Ook in de nieuwe locatie in Apeldoorn zijn vliegveldlijnen aangebracht met pijlen om de looproute aan te geven en is elke priktent ingericht om op veilige afstand van elkaar 2 mensen tegelijk te vaccineren. Als bezoeker is het vrijwel onmogelijk om te verdwalen in het proces van binnenkomst, registratie, vaccinatie tot de wachtruimte.

Randstad werft namens de GGD continu nieuwe medewerkers, die door de projectorganisatie en door verpleegkundigen en artsen van de GGD worden getraind in elk facet van het proces. Administratief medewerkers, hosts, prikkers, artsen, verpleegkundigen en de zogenaamde omlopers weten precies wat er op elk moment van hen verwacht wordt. De omlopers zien toe op de kwaliteit van het prikken en optrekken van het vaccin en zorgen ervoor dat de prikkers continu voldoende materialen tot hun beschikking hebben, van gevulde vaccinatiespuiten tot mondkapjes, zodat zij onverminderd door kunnen prikken.

De GGD krijgt ook hulp van medewerkers van de Gelderse ziekenhuizen, die in hun vrije tijd de handen uit de mouwen steken. Apothekers uit de verschillende ziekenhuizen trainen de prikkers/voorbereiders om zoveel mogelijk vaccin uit een flacon te halen. Het Rode Kruis zorgt voor toezicht bij alle nazorgruimtes. Daarnaast wordt samengewerkt met het Graafschap College en Landstede, die studenten trainen om op de locaties te werken als prikker, maar ook als beveiliger, servicemedewerker of als gastheer en gastvrouw.