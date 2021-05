Tweede editie Human Library online

BRUMMEN – Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. De Bibliotheek Brummen|Voorst organiseert voor de tweede maal de Human Library online, oftewel: de menselijke Bibliotheek. Hierbij zijn er geen boeken, maar inwoners van de regio die hun verhaal vertellen.

Deelnemers aan de Human Library lezen geen boeken maar mensen. Interessante mensen die zij in het dagelijks leven misschien niet zo snel spreken. Elk ‘levend boek’ heeft te maken met een bepaald vooroordeel. Zo zijn er deze keer ‘boeken’ met titels als ‘Kunstenaarschap’, ‘Lesbisch’, ‘Nudist’ en ‘Trans-vrouw’. In een open gesprek mag alles gevraagd en besproken worden. Het is een dialoog waarin ook de lezer aan bod komt, maar beiden ook het recht hebben een bepaalde vraag niet te beantwoorden.

Deze tweede editie van de online Human Library is op woensdag 26 mei om 19.00 en 20.00 uur. Aanmelden kan voor een specifieke tijd met een bepaald ‘levend boek’. De bijeenkomst is via Zoom en wie zich aanmeldt, krijgt een link om deel te nemen. Een gesprek duurt 20 minuten, met een eventuele verlenging van 10 minuten.