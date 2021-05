Twee pogingen tot inbraak Eerbeek

EERBEEK – Afgelopen week zijn er twee pogingen tot inbraak gedaan in Eerbeek. In de nacht van zaterdag 8 mei op zondag 9 mei hoorde een bewoner van een vrijstaande woning aan de Dr. Gunningstraat lawaai rond zijn woning. De volgende ochtend zag de bewoner dat er was geprobeerd de voordeur open te breken. Van zondag 9 op maandag 10 mei was het weer raak. Inbrekers deden een poging om in te breken in een vrijstaande woning aan de Loenenseweg in Eerbeek. Er is aan drie zijden van de woning geprobeerd een raam open te breken, maar dit was zonder resultaat.