Twee auto’s verwoest door brand, mogelijk aangestoken

VELP – Een felle brand heeft in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 mei twee auto’s verwoest aan de Roerdompstraat in Velp. Even na 4.00 uur werd de brand ontdekt. Toen de brandweer aankwam stonden twee voertuigen volledig in lichterlaaie. Ook kregen de vlammen vat op struiken in de naastgelegen tuin. De brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen en konden voorkomen dat de brand oversloeg naar een derde auto. Deze raakte wel beschadigd.

De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken en vraagt mensen met tips dan ook contact op te nemen.

Foto’s: Roland Heitink/Persbureau Heitink