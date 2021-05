TONK regeling als tijdelijke ondersteuning

REGIO – De corona crisis heeft een groot effect op het inkomen van veel mensen. Sommigen zijn hun baan kwijt, anderen werken minder. Ondertussen lopen de vaste lasten gewoon door. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan deze mensen helpen en is, na toekenning, een gift.

Via de gemeente kan via de TONK-regeling een tegemoetkoming worden uitgekeerd van eenmalig 750 of 1250 euro. Voorwaarden zijn dat het inkomen als gevolg van corona met 25 procent of meer is afgenomen ten opzichte van januari 2020 en op dit moment tussen de 40 en 60 procent van het inkomen aan woonlasten wordt besteed. Dit percentage is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Aanvragers mogen maximaal 30.000 euro op hun spaar- of beleggingsrekeningen hebben.

De TONK aanvragen kan bij de gemeente. Daarbij zijn gegevens nodig van het huidige inkomen en het inkomen over januari 2020, evenals gegevens waaruit de maandelijkse woonlasten blijken.