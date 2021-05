Tennisvereniging Dieren en Polysport sluiten overeenkomst

DIEREN – Op 28 april Is de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Dieren akkoord gegaan met een nieuwe 20-jarige overeenkomst tussen Polysport en Tennisvereniging Dieren. De vereniging wilde graag een nieuwe overeenkomst om zelf haar contributie te kunnen innen en te bepalen in welke zaken er geïnvesteerd moet worden. Met het sluiten van deze overeenkomst heeft de tennisvereniging de beschikking gekregen over acht kunstgrasbanen en twee gravelbanen.

Sinds 2019 is de tennisvereniging in gesprek met Polysport en de gemeente Rheden over een nieuwe overeenkomst. Mede dankzij de steun van de gemeente zijn partijen er in geslaagd een overeenkomst te sluiten waarbij de vereniging zelf haar contributie int, verantwoordelijk is voor het onderhoud van de banen en investeringsplannen voor de toekomst kan realiseren. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de horecafaciliteiten van Polysport.

De overeenkomst zal gelden voor de duur van de opstalovereenkomst die Polysport heeft gemaakt met de gemeente, namelijk tot 2042.

Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuwe tweede kleedkamer en op 10 mei is er gestart met de renovatie van drie kunstgrasbanen. Tevens wordt de mogelijkheid voor het aanleggen van twee nieuwe padelbanen onderzocht, hiermee is al rekening gehouden in het meerjarenplan van de vereniging.

Het aantal leden is sinds vorig jaar weer gegroeid en na de renovatie van de drie afgeschreven kunstgrasbanen ligt het park er straks weer prachtig bij.

Tennisvereniging Dieren en Polysport zijn erg blij met het bereikte resultaat en kijken uit naar een sportieve samenwerking.

Foto: Eigenaar van Polysport Patrick Peters en voorzitter van de tennisclub Peter Lokhorst heffen het glas op een mooie toekomst van de racketsport in Dieren.