Taalwandelingen om Nederlands te leren

DOESBURG – Zolang de Buurtacademie in Doesburg gesloten is, hebben de vrijwilligers van Taalmaatjes een mooi alternatief bedacht: een stadswandeling van ongeveer een uur met een lekkre koffie to go. Op deze manier kan deze vorm van taalonderwijs blijven doorgaan voor de taalmaatjes en hun deelnemers. Ook het Taalcafé en Samen Doesburg, sluiten zich aan bij deze activiteit.

Samen Doesburg is een initiatief vanuit de gemeente Doesburg en het Graafschap College, waarbij nieuwe Doesburgers die de taal nog niet spreken gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Zo leren zij andere mensen en organisaties in de buurt kennen en ontwikkelen ze zich in de Nederlandse taal.

Bij de Buurtacademie wordt al jaren taalonderwijs aangeboden aan anderstaligen. Waar het bij de Taalmaatjes draait om één-op-één taalonderwijs via erkende lesmethodes, gaat het bij het Taalcafé om informeel taalgebruik en ontmoeting. Deze Koffie tot go-activiteit brengt deze drie initiatieven samen. Het draait hierbij vooral om ontmoeting, het (nog beter) leren kennen van de stad en het actief bezig zijn taalsuggesties op het gebied van bijvoorbeeld route-aanduidingen en stedelijke omgeving.

De Koffie to go-wandelingen vinden elke woensdagochtend plaats om 9.30 en 10.30. De groepen worden aangepast op de dan geldende corona-maatregelen. De eerste gezamenlijke activiteit vindt plaats op 5 mei. Wethouder Arthur Boone grijpt dit moment aan het startsein te geven voor Samen Doesburg. “Het is belangrijk dat anderstaligen de Nederlandse taal zo snel mogelijk zo goed mogelijk leren spreken. Dat geeft hen kansen op de arbeidsmarkt, maar ook in het sociale leven. Ik ben trots op al deze vrijwilligers en dank hen voor hun inzet om van de Doesburgse samenleving een inclusieve samenleving te maken”, aldus Boone.

De Buurtacademie is altijd op zoek naar vrijwilligers die NT2’ers graag ondersteunen in het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Belangstellenden kunnen kijken op www.ciculus-berkel.nl/buurtacademie of contact opnemen met de Buurtacademie.