Stijlvolle dodenherdenking Laag-Soeren

RHEDEN/LAAG-SOEREN – Ook dit jaar was er geen centrale dodenherdenking in de gemeente Rheden. Net als vorig jaar vonden de Oranjestichting Laag-Soeren en Soerens Belang elkaar om te komen tot het leggen van een bloemstuk op het Rozenbos in Rheden. Op 4 mei hebben Ans Kool en Edwin Gerritsen het bloemstuk gelegd namens Laag-Soeren.

arrie Nieuwland en Herbert Slijkhuis van de Soerense muziekvereniging Sempre Crescendo hadden het initiatief genomen ’s avonds de taptoe te blazen. Na de gebruikelijke 2 minuten stilte om 20.00 uur brachten zij het Wilhelmus ten gehore. Met zijn geluidsinstallatie zorgde Jeroen Slijkhuis ervoor dat het in een heel deel van Laag-Soeren hoorbaar was. Dit spontane initiatief trok dan ook heel wat belangstelling. Zo werden allen geëerd die hun leven gaven voor onze vrijheid.