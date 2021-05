Steunouders gezocht in regio Rheden en Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Incluzio Rheden is op zoek naar vrijwillige steunouder(s) die een of twee dagdelen per week aan een kind een gastvrij thuis kunnen bieden in de gemeente Rheden of Rozendaal. Steunouders helpen voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of verergeren.

Hoe lang een steunouder een steentje bijdraagt, hangt af van de behoefte van het gezin en de mogelijkheden van de ouder. Dit kan dus kort of lang zijn, maar meestal niet korter dan drie maanden. De steunoudercoördinator van Incluzio onderzoekt met de vraagouder welke mogelijkheden er zijn om een eigen vangnet te creëren.

Incluzio Rheden werkt voor dit project samen met Stichting Steunouder Nederland. Geïnteresseerde steunouders krijgen via Steunouder Nederland een training en Steunouder ondersteunt Incluzio. De steunoudercoördinator vanuit Incluzio Rheden is aanspreekpunt en begeleider voor de steunouder. Ook de match tussen steunouders en vraaggezinnen wordt lokaal verzorgd, om het zo persoonlijk en dichtbij mogelijk te houden.

Ook gemeente Rheden ondersteunt dit project: Marc Budel, wethouder Jeugd: “Je wilt zelf voor je kind zorgen maar soms is dat lastig. Zo nu en dan heb je even rust nodig. Maar er is niemand in je omgeving waarop je een beroep kunt doen. Een steunouder kan dan helpen, voor één of een paar dagdelen. Uit naam van alle kinderen beveel ik dit project van harte aan: open uw hart en uw deur voor hen. Het vergt namelijk een heel dorp om een kind op te voeden!”

Mensen die tijd en ruimte hebben om een gezin een hart onder de riem te steken of willen overleggen over of zij steunouders kunnen zijn, kunnen contact opnemen met steunoudercoördinator Marjan Helmink van Incluzio via rheden@steunouder.nl. Bij voldoende aanmelding van steunouders start Incluzio Rheden met het werven van vraaggezinnen.