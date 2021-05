Start groot onderhoud aan wegen tussen Arnhem, Apeldoorn en Zutphen

REGIO – Vanaf 4 juni start groot onderhoud aan een aantal provinciale wegen in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn en Zutphen. Die werkzaamheden lopen door in het volgende jaar. Het gaat om werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het asfalt slecht is. De provincie doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en roept verkeersdeelnemers op zich aan de omleidingsroutes te houden.

Een actueel overzicht van alle werkzaamheden en omleidingsroutes is te vinden op de webpagina www.gelderland.nl/bereikbaarheid-Apeldoorn-Zutphen-Arnhem.De eerste werkzaamheden vinden plaats aan de N786 Harderwijkerweg in Eerbeek. Het asfalteren start 4 juni. Vervolgens werkt provincie Gelderland in 2021 ook aan de N344 Apeldoorn-Deventer, N788-A50 Beekbergen-A1, N789 Loenen-rotonde Zutphenseweg en A348 Arnhem-Dieren.

Door de werkzaamheden zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen en omleidingsroutes te volgen, blijft de regio bereikbaar.

Uitstel van de werkzaamheden is niet mogelijk. Bij een aantal provinciale wegen gaat het om asfalt, dat in slechte staat verkeert en vervangen moet worden. De sneeuw en vorst van afgelopen winter heeft een rol gespeeld. Daarnaast betreft het werkzaamheden van de provincie, die waren vertraagd als gevolg van stikstofmaatregelen. In dezelfde periode vindt ook onderhoud plaats aan gemeentelijke en rijkswegen.