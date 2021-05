Stadspartij-taxi naar priklocaties volgeboekt

DOESBURG – Stadspartij Doesburg heeft zich de laatste maanden tijdens de lockdown extra bekommerd om de oudere inwoners van de stad. Zo werd de Stadspartij-taxi bedacht voor kwetsbare ouderen die zelf niet in staat zijn om naar een vaccinatie-locatie te gaan. Vrijwilligers brengen deze ouderen naar de locatie, helpen hen waar nodig en brengen ze dan weer thuis. Dit uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen. Dat hier behoefte aan was en is, blijkt wel uit het feit dat de dienst tot eind mei helemaal is volgeboekt. De vrijwilligers hebben de afgelopen maanden heel wat verschillende locaties in de regio bezocht. “We kijken terug op een geslaagde actie, die vooral voor de kwetsbare ouderen een goede oplossing bood. Maar we hopen dat het een eenmalige gebeurtenis is”, aldus de Stadspartij, die een woord van dank richt aan de thuiszorg voor de goede communicatie en een pluim uitdeelt aan de vrijwillige chauffeurs.

Daarnaast hebben de leden van de Stadspartij oudere inwoners een bezoek gebracht om wat lekkers langs te brengen. De bewoners van onder andere Grotenhuys, Hanze Have, De Rosmolen, De Bongerd, Maartenshof, Steinborg, het Mauritisveld en het Ravelijn zijn allemaal verrast met lekkere chocolade.