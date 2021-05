DIEREN – De Huurdersvereniging Rheden houdt vanaf 17 mei weer spreekuur in Dieren. Door de coronamaatregelen was dit lange tijd niet mogelijk. Elke derde dinsdag van de maand is er tussen 19.30 en 20.30 uur een spreekuur in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren