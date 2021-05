SP overhandigt cheque aan speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Zaterdag 8 mei was een bijzonder moment voor iedereen die speeltuin Kindervreugd in Doesburg een warm hart toedraagt. Nicole Hammink, raadslid van de SP, overhandigde een cheque van 5115 euro aan Ria van Halteren, vrijwilligster bij de speeltuin. Ria zag dat de speeltuin de afgelopen maanden in zwaar weer belande. Door coronamaatregelen en verschillende lockdowns daalden inkomsten van Kindervreugd drastisch. Verhuur en bingo’s gingen niet door, ijsverkoop was verboden en de speeltuin was enige tijd gesloten. De SP Doesburg bood hulp door een crowdfundingsactie op te zetten. Binnen een week werd het streefbedrag van 5000 euro gehaald. Zaterdag 8 mei mocht Ria met trots de mooie cheque aannemen.

Foto: Han Uenk