Sc Doesburg zoekt een verzorger

DOESBURG – Door het plotseling wegvallen van de verzorger/sportmasseur is sc Doesburg op zoek naar een nieuwe verzorger/sportmasseur (m/v).

De verzorging vindt voor de selectie plaats op de dinsdag- en donderdagavond en de begeleiding op de zondag. Voor nadere informatie omtrent het gezochte profiel of de voorwaarden zie www.sportclubdoesburg.nl of via c.bruins@sportclubdoesburg.nl.