Ruimte voor nieuwe leden bij broodfonds Broodje Brumbeek

BRUMMEN – Ondernemers in de gemeente Brummen kunnen zich aansluiten bij het lokale broodfonds Broodje Brumbeek. In dit fonds hebben lokale ondernemers zich verenigd om bij ziekte een noodvoorziening te hebben.

De basis van een broodfonds is solidariteit en vertrouwen. Leden leggen elke maand een bedrag in, dat wordt bepaald op basis van de uitkering die nodig is als iemand ziekt wordt. Er is een kleine bijdrage voor de centrale organisatie en de verplichting om aanwezig te zijn op twee bijeenkomsten per jaar, om ervoor te zorgen dat de leden elkaar regelmatig blijven ontmoeten. Het bestuur van het lokale broodfonds bestaat uit vrijwilligers. Er zijn verder geen managementslagen of andere onkosten. Op deze manier is het mogelijk om een dure arbeidsongeschiktheidspolis bij een grote verzekeraar te omzeilen.

Mocht er iemand van de groep door ziekte niet kunnen werken, dan springen alle anderen bij met een klein bedrag per maand. De zieke heeft direct contact met een van de bestuursleden. Er is geen wachttijd of een briefje nodig om aan te tonen dat iemand ziek is. “We weten dat ondernemers meestal juist te lang doorwerken, en heel graag weer snel aan de slag willen”, aldus de vrijwilligers van Broodje Brumbeek. “Je kunt maximaal twee jaar aanspraak maken op een uitkering vanuit het fonds.”

Berekening van de uitkering en stortingen worden geregeld door de centrale broodfondsadministratie. Omdat de rekening waarop de maandelijkse inleg gestort wordt van de individuele deelnemer zelf blijft, kan eventueel overgebleven inleggeld worden teruggestort. Dit in tegenstelling tot de premie van de grote verzekeraars.

Het Broodfonds in de gemeente Brummen heeft plaats op de wachtlijst voor nieuwe deelnemers. wie zich wil aansluiten moet minimaal een jaar ondernemers zijn en worden geïntroduceerd door een bestaand lid. Neem voor meer informatie contact op met een van de leden of met de secretaris van het broodfonds via m.tuijn@live.nl.

www.broodfonds.nl/10_voordelen