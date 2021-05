Rozendaal zoekt nieuwe kinderburgmeester

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal is op zoek naar een nieuwe kinderburgermeester. Jongens en meisjes tussen de 10 en 12 jaar oud kunnen reageren voor deze functie, die momenteel wordt ingevuld door Annemijn van der Wagen.

De nieuwe kinderburgemeester start in juli 2021 en is dan in principe voor één jaar in functie, dus tot en met de zomervakantie van 2022. De gemeente zoekt het liefst iemand die komend schooljaar in groep 7 of 8 zit, dus nu in groep 6 of 7. Kinderen in deze leeftijdsgroep krijgen binnenkort een brief thuis waarin staat hoe zij kunnen solliciteren en wanneer wordt besloten over wie de nieuwe kinderburgemeester wordt.

Een kinderburgemeester praat met de gemeente over wat voor kinderen in Rozendaal belangrijk is. De kinderburgemeester gaat ook samen op pad met de ‘echte burgemeester’. Ze leggen bijvoorbeeld samen een bloemstuk op de begraafplaats bij de Dodenherdenking op 4 mei, openen een tentoonstelling of concert. De kinderburgemeester is voorzitter van de Jongerenraad, mag het startschot lossen bij een hardloopwedstrijd of houdt een toespraak bij Koningsdag.