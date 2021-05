Riool is geen afvalputje

BRUMMEN – Het rioolputje is niet bedoeld om afval in te gooien. Om dat duidelijk te maken heeft de groep preventie van Brummen Zonder Zwerfvuil (BZZV) een sjabloon laten maken met de tekst ‘dit is geen afvalputje’. Deze tekst wordt bij putten op straat gespoten om meer bewustzijn te creëren. Woensdag 12 mei werd de eerste put officieel van tekst voorzien door wethouder Cathy Sjerps, die als een echte graffitikunstenaar de woorden bij de put spoot.

Afval in het riool is een groot probleem. De putten op straat zijn alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en af te voeren en niet voor afval. Helaas wordt er nog altijd veel in de putten weggegooid: zakjes met hondenpoep, mondkapjes, handschoenen, blikjes, snoepverpakkingen en ga zo maar door. Dit is niet de bedoeling, want het riool raakt er door verstopt en de waterzuivering loopt er door vast. Daarom hoopt BZZV, een werkgroep van de Dorpsraad Brummen, met dit project meer bewustzijn te creëren onder mensen die toch af en toe iets weggooien in het riool.