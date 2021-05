Rhedense herdenking op 4 mei online

RHEDEN – Ook dit jaar is er geen officieel programma voor de 4 mei-herdenking in de gemeente Rheden. In plaats daarvan heeft de gemeente in samenwerking met het Comité 4 en 5 Mei de herdenkingsplechtigheid op film gezet.

Burgemeester Carol van Eert ging hij in gesprek met inwoners van de gemeente. Zo sprak hij met Nico te Winkel (89) die de ‘Hel van Ellecom’ heeft meegemaakt, veteraan Jan Maassen van de Brink (ook 89) uit Velp en twee kinderen uit Ellecom over de oorlog en de huidige coronatijd. De twee ouderen leggen samen met de burgemeester bloemstukken bij de monumenten in Ellecom en Velp, de kinderen zorgen bij het Rozenbos in Rheden/De Steeg voor de kranslegging.. Bij het Rozenbos wordt ook de taptoe ten gehore gebracht door trompettiste Irma Melse – de Vries.

Het filmpje is op 4 mei vanaf 12.00 uur te bekijken via de website en sociale media van de gemeente Rheden. Het is ook mogelijk de film later in de week op een ander tijdstip te zien.

Het Comité 4 en 5 mei in de gemeente Rheden organiseert ook dit jaar geen officieel programma, maar het staat iedereen vrij om op eigen gelegenheid bloemen te leggen bij het Rozenbos of een van de andere herdenkingsmonumenten in de gemeente. Zowel de gemeente als het Comité vraagt eenieder hierbij de 1,5 meter afstand in acht nemen.