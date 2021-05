Rhedense akkerranden ingezaaid met kruidenmengsel

GEM. RHEDEN – De randen van een flink aantal Rhedense akkers zijn over een paar maanden vrolijk gekleurd als de ingezaaide bloemen en planten zich laten zien. De ingezaaide kruiden trekken straks insecten aan, zoals bijen.

Kruidenrijke akkerranden dragen bij aan de biodiversiteit. Dat vindt de gemeente Rheden belangrijk, want hoe meer soorten planten en dieren er zijn, hoe beter dat is voor mens en dier. Daarom maakt de gemeente deze kruidenranden mogelijk én hielp wethouder Marc Budel een handje mee met inzaaien langs de akkers van een van de deelnemende boeren, Wilco Nieuwenhuis uit Velp.

De financiële ondersteuning voor de kruidenrijke akkerranden door de gemeente Rheden is één van de vervolgstappen uit de duurzaamheidsverkenning onder Rhedense boeren. Uit die verkenning, uit 2020, kwam naar voren dat de meeste boeren al op tal van fronten duurzaam bezig zijn. Zo hebben velen al energiezuinige apparatuur, boert een gedeelte biologisch en wordt deelgenomen aan biodiversiteitsprojecten. Een enkeling heeft al zonnepanelen op de stallen liggen.

Het zaaigoed trekt veel verschillende soorten insecten aan, blijft een heel seizoen lang in bloei en zorgt voor een kleurrijk schouwspel. Bovendien kunnen de meeste planten tegen langere periodes van droogte. En dat is, met de ervaring van afgelopen droge zomers, ook geen overbodige luxe.

Foto: Akkerbouwer Wilco Nieuwenhuis, wethouder Marc Budel en stagiair Felix gingen samen aan de slag met het inzaaien van kleurrijke bloemenranden