Rheden start met bestrijding eikenprocessierups

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden neemt ook dit jaar verschillende maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken. De preventieve bestrijding is gestart en tot oktober blijft de gemeente controleren en waar nodig (na)behandelen.

De gemeente neemt verschillende maatregelen om de rups te bestrijden. De aanpak bestaat uit drie maatregelen: preventieve behandeling met een biologisch bestrijdingsmiddel, het opzuigen van nesten op plekken waar deze worden gemeld en natuurlijke bestrijding met vogels en insecten.

Wanneer de blaadjes van de eik uitkomen en de rups actief is, start de gemeente met het preventief bespuiten van bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Dit middel doodt alleen de rupsen en is veilig voor mensen en dieren. Vooraf aan de preventieve behandeling, bekijkt de gemeente via spuitkaarten van de Vlinderstichting of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. Als dit het geval is, is bestrijding middels spuiten niet toegestaan.

Bij eiken waar toch rupsen zitten en bij eiken die niet preventief behandeld zijn, vindt een mechanische bestrijding plaats. Dit gebeurt door het opzuigen van de nesten of door de rupsen te plukken en in dichte vaten af te voeren.

Ook dit jaar gebruikt de gemeente een natuurlijke bestrijdingsmethode om verspreiding en overlast van de rupsen te verkleinen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het aantal natuurlijke vijanden. Om mezen aan te trekken, zijn er in 2020 in de openbare ruimte en bij particulieren op diverse locaties 250 nestkasten opgehangen. Een aantal van deze nestkasten is ook dankzij inwonersinitiatieven van Ik buurt mee! gerealiseerd.

Daarnaast zaait de gemeente op een groot aantal verspreide plaatsen een speciaal bollenmengsel. Deze trekken in de bloeiperiode natuurlijke vijanden aan die de eitjes en larven van de rups eten. Deze natuurlijke bestrijding heeft een gunstig effect op het vergroten van de biodiversiteit.

Inwoners kunnen een boom met eikenprocessierups direct melden, via een digitale kaart op: www.rheden.nl/eikenprocessierups. Op deze kaart kunnen inwoners ook direct zien welke bomen met eikenprocessierups al bekend zijn bij de gemeente. Het meldingssysteem zorgt voor minder overlastmeldingen, omdat niet elke keer dezelfde boom gemeld wordt. Zo helpt het meldingssysteem de bestrijding van de EPR beter te laten verlopen. Bomen in natuurgebieden en op de landgoederen vallen niet binnen onze gemeentegrenzen en staan daarom niet in het meldingssysteem.

Foto: Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland BV