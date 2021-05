Rheden peilt mening inwoners over cultuur

RHEDEN – Sinds 10 mei kunnen alle inwoners van de gemeente Rheden via het digitale inwonerspanel, Rheden Spreekt, weer hun mening geven. Dit keer is het onderwerp cultuur.

Gemeente Rheden roept iedereen die een mening heeft over het culturele leven in de gemeente op om hun mening te geven via dit inwonerspanel. De enquête vraagt naar de waardering en bekendheid van de culturele sector in de gemeente. Aan bod komen bijvoorbeeld vragen over cultuureducatie, de mate waarin inwoners actief betrokken zijn op het gebied van cultuur en vragen over de culturele instellingen binnen de gemeente.

Alle inwoners kunnen meedenken over cultuur in de gemeente Rheden door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is te vinden op de website www.moventem.nl/rheden. Deze kan nog tot 31 mei worden ingevuld. Het is ook mogelijk om een vragenlijst op papier in te vullen. De vragenlijst is telefonisch op te vragen bij onderzoek- en adviesbureau Moventem tel. 0575-760227. Moventem beheert het inwonerspanel Rheden Spreekt.

Inwonerspanel

Op dit moment doen ruim 1.350 inwoners mee met het panel. Aanmelden kan via www.rhedenspreekt.nl. Na ieder onderzoek informeert de gemeente de deelnemers rechtstreeks over de resultaten en wat de gemeente daar mee doet.Gegevens worden uitsluitend voor Rheden Spreekt gebruikt en nooit aan derden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.