Retrospectief: Woning voor de tuinbaas

Deze week kijken we naar de in 1903 gebouwde woning voor de ‘tuinbaas’ van Hof te Dieren. Tuinbaas was en is nog steeds een belangrijke functie op een landgoed. Op de website van het gilde van tuinbazen lezen we: ‘Tuinbaas is een eeuwenoud beroep. In vroeger tijden stuurde de tuinbaas een ware tuinploeg aan, tegenwoordig wordt veel werk uitbesteed omdat een tuinploeg te kostbaar is. De tuinbaas is een vakman die de hoogste graad van perfectie nastreeft. Hij bewaakt het historisch ontwerp van park of tuin en zorgt voor continuïteit in het beheer. De tuinbaas is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en hij onderhoudt de contacten met de eigenaar, personeel, vrijwilligers en publiek.’ Een belangrijke functionaris op een landgoed dus.

De naam van de tuinbaas van het Hof te Dieren die deze woning in 1903 als eerste betrok hebben we niet kunnen achterhalen, maar het was duidelijk meer dan een arbeiderswoninkje. Ook tegenwoordig woont de beheerder van het Hof te Dieren overigens nog in het pand en het ziet er nog hetzelfde uit als toen deze foto rond 1920 werd gemaakt.

Het ontwerp was van de hand van de Engelse architect en interieurarchitect William Samuel Weatherley (1851-1922). Die kwam in 1880 in contact met Graaf Bentinck van Middachten – daarvoor ontwierp hij onder meer de squashhal – en kwam op die wijze in onze streken terecht.

Het Hof te Dieren bestond al sinds de twaalfde eeuw, maar het landhuis was na een verwoesting door Franse troepen in 1795 verloren gegaan. Het landgoed was sedert 1820 in handen van Marie-Cornelié gravin van Wassenaer van Twickel en zij liet een nieuw landhuis bouwen, dat in 1945 ook weer werd verwoest. Het is nooit meer opgebouwd. Zij liet ook de tuinen opnieuw inrichten door tuinarchitect Jan David Zocher. Dat ontwerp is op hoofdlijnen nog steeds herkenbaar, hoewel er later wel veranderingen werden aangebracht door tuinarchitect Carl Petzold.

Maar waar de landschapsarchitecten na hun werk naar andere projecten vertrokken, bleef de tuinbaas bij de tuin en het landgoed betrokken. In 1903 werd dus voor die functie een nieuw woonhuis annex kantoor gebouwd. Het is tegenwoordig een Rijksmonument en staat ook bekend als het Groningse huis.