Retrospectief: Veldwachter Hendrik Poppen, Beekbergen

Om de orde te handhaven en erop toe te zien dat iedereen zich aan de wet houdt, zijn er altijd veldwachters(politieagenten) geweest in de dorpen en steden. Zij hadden vroeger geen gemakkelijke taak, want in tijden van armoede hield lang niet iedereen zich aan de wet. Vooral het stropen was in het begin van de vorige eeuw een veel gemaakte wetsovertreding. Vele verhalen doen er nog de ronde van veldwachters die er bij nacht en ontij op uit gingen om de stropers in hun kraag te vatten.

De gemeente Apeldoorn had met het aantal dorpen veel personen nodig waren om de orde te handhaven. Met het verkeer hadden zij toen weinig te doen. Misschien dat gelet moest worden op het fietsen zonder licht. Dat was in die jaren een groot probleem met de primitieve verlichting van de rijwielen.

Lang geleden, rond 1890, plaatste de gemeente Apeldoorn een advertentie in de plaatselijk krant. Onder de kop Gemeente-Veldwachter stond de tekst: “In de gemeente Apeldoorn worden gevraagd Twee Veldwachters op een wedde van F. 300.00 en F. 40.00 voor kleeding. Sollicitanten liefst Gepasporteerde militairen niet ouder dan 40 jaren, van een gezond en sterk lichaamsgestel, vrij van sterken drank en bekend met lezen en schrijven, kunnen onder overlegging van bewijsstukken voor 15 Februarij e.k. zich in persoon aanmelden bij den Burgemeester dier Gemeente. De Burgemeester van Apeldoorn, J.A. van Hasselt”. Het is niet bekend hoeveel mensen er gereageerd hebben.

Mr.J.A. van Hasselt was van 1872 tot 1897 burgemeester van Apeldoorn. In Beekbergen had de burgemeester ook een veldwachter aangesteld. Hij had een groot gebied dat hij in de gaten moest houden. Hendrik Poppen was hiervoor benoemd. Zijn forse figuur met grote snor maakte veel indruk. Hij wist waar hij voor stond en ging er dagelijks met de fiets op uit. De stropers hadden wel ontzag voor hem. Menigeen had hij betrapt bij de stroperij. Poppen kwam ook bij de waterval van Loenen. Hoewel de waterval op de grens van Loenen en Beekbergen stroomt kwam de veldwachter toch regelmatig hier kijken of de jeugd zich netjes gedroeg want de waterval en heuvels waren goed in trek bij de jongens en meisjes. Poppen ging in 1925 met pensioen. De foto is rond 1920 gemaakt bij de waterval.