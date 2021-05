Retrospectief: Kerkschuur in Eerbeek

In de achttiende eeuw, toen de bouw van katholiek kerken verboden was, werd in Eerbeek een zogenaamde kerkschuur gebouwd. Uiterlijk mocht de kerk er niet uitzien als een kerkgebouw, maar moest het lijken op een schuur. De kerkschuur die in 1793 in Eerbeek werd gebouwd leek bij het gereedkomen nog teveel op een kerkgebouw. De muren werden daarom met planken afgedekt en de deuren vervangen door staldeuren.

Doordat na 1580 de Rooms Katholieke kerk officieel niet meer bestond, kwamen er op verschillende plaatsen de zogenaamde staties. Te vergelijken met missieposten. Zowel in Huis te Eerbeek als kasteel Ter Horst in Loenen werden kapelletjes ingericht waar de katholieken de geloofsdiensten konden bijwonen. De schuilkapel bij kasteel Ter Horst is (als een van de weinige schuilkerken in ons land) nog geheel intact gebleven en enkele jaren geleden nog fraai gerestaureerd.

In 1849 werd de RK kerk van Loenen ingewijd onder bescherming van St. Antonius Abt. Brummen werd ook een zelfstandige parochie met eigen kerk. Eerbeek ging behoren tot de parochie Loenen. De katholieken gingen voortaan in Loenen naar de kerk. Het zou nog tot 1952 duren voordat in Eerbeek plannen waren voor een eigen RK Kerk. In 1960 werd de nieuwe H. Geestkerk ingewijd door pastoor C. van Leeuwen.

De kerkschuur in Eerbeek werd enige jaren ook gebruikt voor de nieuw gestichte school. De pastorie wed onderwijzerswoning. Toen Eerbeek in 1857 een zelfstandige Hervormde Gemeente werd, kwamen kerk en pastorie in handen van de Nederlands Hervormde Kerk. De oude kerkschuur werd afgebroken. Er kwam in 1858 een nieuw kerkgebouw hiervoor in de plaats.

De oude pastorie werd in 1888 vervangen. Enkele jaren geleden werd de zeer ruime pastorie verbouwd tot appartementencomplex en werd in de tuin een moderne kleiner pastorie gebouwd.

Na verloop van tijd werd de kerk te klein. Men besloot niet uit te breiden, maar een nieuwe kerk te bouwen. De toren van de oude kerk werd wel behouden. Op 26 juli 1930 werd de eerste steen gelegd. Tijdens de bouw gingen de gelovigen in het gebouw van Eerbeeks Belang bij De Korenmolen de eredienst bijwonen. De nieuwe kerk werd in 1931 in gebruik genomen.

De Hervormde Kerk wordt nu al enige tijd De Kruiskerk genoemd.