Retrospectief: Het treinstation van Velp

Toen in 1865 het eerste deel van de IJssellijn werd voltooid – het spoortraject van Arnhem tot Zutphen – werden gelijktijdig ook de treinstations geopend. Op 2 februari, om precies te zijn. En net als De Steeg, Dieren en Brummen, kreeg Velp een station van de SS Vijfde klasse. Dat SS sloeg trouwens niet op de Duitse nazisoldaten uit de Tweede Wereldoorlog, maar op de toen gangbare afkorting voor de ‘Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen’.

Op deze foto, gedateerd als 1890, zien we dat station in Velp. Het lag globaal op dezelfde locatie als het huidige station, aan het Stationsplein. We zien een aantal mensen op het perron staan. Onder hen vast ook stationschef W.E. Slijboom. Daarnaast de toen gebruikelijke beambten en sjouwers. Naast passagiers werden namelijk ook heel veel goederen vervoerd via de rails. Transporteurs als Van Gend en Loos hadden dan ook op vrijwel ieder station een depot voor overslag.

Misschien in krantendruk niet helemaal goed te zien, is de enorme hoeveel reclameborden op het gebouw. Opvallend is de veelheid aan reclame voor cacao, waarvan chocolade wordt gemaakt. Prominent op station Velp zijn merken als A. Driessen Rotterdam, Korff Fosco Chocoladedrank, Blookers Cacao en Cacao Bensdorp op de muren aanwezig, naast reclame van de krant Het Nieuws van de Dag, het Arnhemse W. Stokvis automobielen, Singer naaimachines en Crossley, een Engels machinemerk.

Vanuit de richting Rheden rolt juist een stoomtrein het station binnen. Het is locomotief no. 127. Niet te zien is wat die loc trekt, maar waarschijnlijk een aantal rijtuigen en enkele goederenwagons.

Het SS station vijfde klasse was het kleinste van de serie standaardstations en een ontwerp van architect Karel Hendrik van Brederode. Ze werden gebouwd door Rijkswaterstaat, die in 1914 ook zorgde voor de vergroting van de stations. Er kwam toen een verdieping op het middengedeelte. In totaal werden er in ons land 38 stations van dat type gebouwd, waarvan er nog negen over zijn.

Helaas zijn de meeste van de stations aan de IJssellijn inmiddels gesloopt. In Dieren zorgden geallieerde bommen daar in 1945 voor, in Velp deed in 1973 de slopershamer het werk.