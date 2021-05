Retrospectief: De Hallseweg – Hall

Veel dorpswegen hadden in vroeger tijden andere namen dan nu. Na de vorige eeuwwisseling vond de gemeentelijke overheid het tijd worden om andere, meer toepasselijke, namen te bedenken. Om verwarring te voorkomen bleven sommige van de oude namen, die al helemaal waren ingeburgerd, behouden, maar het gros kreeg een ander naambordje. Zo ook het aloude Hall. De toegangsweg vanuit Eerbeek, waarmee Hall vanouds nauwe verwantschap heeft, kreeg ook een andere naam: de Eerbeekscheweg werd Hallseweg.

De Hallenaren waren in 1889 maar wat blij met de nieuwe grintweg van kerk tot de Koningsbrug over het kanaal. Het eerste deel van de Hallseweg van Vosstraat tot aan de kerk werd in 1874 al een grintweg. In oude geschriften staat te lezen: “De ingezetenen van Hall en belanghebbenden bij den grintweg hebben tweevijfde van alle kosten moeten betalen. Dit heeft drieduizend gulden bedragen. De hardmaking van den mulle zandweg is voor Hall een grote verbetering geworden.”

De verharding was hard nodig om het verkeer doorgang te laten vinden. In de zomer was er geen doorkomen aan door het mulle zand. De paarden moesten al krachten bijzetten om de wagen met vracht vooruit te krijgen. Maar in de winter wanneer de dooi zich aandiende was het nog erger. Boeren met zware vrachten zaten soms vast in de modder en moesten met man en macht weer in beweging geholpen worden. Met de verharding behoorde deze ellende tot het verleden.

Aan de Hallseweg is ook het oude wijkhuis te vinden dat ongeveer honderd jaar geleden werd gebouwd op de grond van Peter de Weerd. De eerste wijkzuster woonde eerst bij kleermaker Ten Broeke. Wijkzusters hebben hier lange tijd gewoond. Op de Hallseweg komt de Zwarteweg uit waaraan vroeger het huis van de familie Bello stond. De familie Bello heeft in Hall een bekende naam. Er was een bakker Albert Bello, postbode Jan Bello en Gerrit Bello van Cafe Het Roode Hert.

Aan de Hallseweg begon ruim tachtig jaar geleden H. Drent met zijn machinefabriek dat uitgroeide tot een internationaal bedrijf. Naast Drent lag de Houtbereidingsunie. Op dit terrein stond vroeger op een uitgestrekt heideveld een schaapskooi. De weg wordt intensief gebruikt. Het was daarom nodig om rijwielpaden en verkeersremmingen aan te leggen