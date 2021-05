Raad van Kerken legt bloemstuk bij monument Rozenbos

RHEDEN/DE STEEG -Helaas was er ook dit jaar door de coronamaatregelen, op 4 mei geen jaarlijkse gemeentelijke herdenking bij het monument in het Rozenbos in Rheden/ de Steeg.

Wel konden bloemen gelegd worden bij het monument op eigen gelegenheid en op een zelf te bepalen moment.

Dinsdagmiddag 4 mei heeft de Raad van Kerken Veluwezoom een bloemstuk gelegd bij het monument in Rheden/ de Steeg.