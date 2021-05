Project Maatwerk voor Monumenten van start in Rheden

GEM. RHEDEN – Tijdens de landelijke week van het Duurzaam Erfgoed start de gemeente Rheden met het driejarige project Maatwerk voor Monumenten. Binnen dit project kunnen monumenteigenaren nu een maatwerkadvies voor energiebesparing in hun monument aanvragen.

Het verduurzamen van een monument vraagt om deskundig advies, omdat ingrepen gevolgen kunnen hebben op de monumentale waarde het pand en om verkeerde oplossingen die op den duur schade veroorzaken te voorkomen. Energie besparen in een monument is belangrijk om tot minder uitstoot van CO2 te komen maar ook fijn voor de portemonnee.

Uit een enquête onder monumenteigenaren in de gemeente Rheden blijkt dat ruim 60 procent van de monumenten al langer dan 10 jaar in bezit is van dezelfde eigenaar. Veel van hen zijn al bezig met het verduurzamen en besparen op energie, maar dit is niet eenvoudig. Er blijken veel vragen over te zijn. Meer dan de helft van de eigenaren weet niet wat er kan en mag in een monument. Daarnaast is er veel behoefte aan technische kennis en een onafhankelijk deskundig advies. Ingrepen kunnen effect hebben op het aanzicht van het pand, maar belangrijker nog is dat verkeerde oplossingen kunnen leiden tot schade op langere termijn.

Wethouder erfgoed Marc Budel: “Ik ben blij dat we door middel van dit project onze monumenteigenaren in onze gemeente goed kunnen adviseren over het verduurzamen van hun monument. Wonen in een monument vraagt onderhoud en specifieke kennis. Door nu een maatwerkadvies te geven helpen we niet alleen onze monumenteigenaren, maar houden we ook onze monumenten gezond en toekomstbestendig. Daarnaast dragen we ook bij aan het klimaatvraagstuk.”

Monumenteigenaren kunnen vanaf nu hun interesse kenbaar maken aan de gemeentelijke duurzame monumenten (DuMo)-coach. Deze bekijkt of een maatwerkadvies vereist is. Zo ja, dan kunnen eigenaren nu voor de helft van de prijs een advies aanvragen. De kennis die wordt opgedaan binnen het project, wordt gedeeld met eigenaren van andere historische panden. Uit de enquête blijkt dat het grootste deel van de monumenteigenaren hiertoe bereid is.

In mei besluit de gemeenteraad van Rheden of voor de uitvoering van de maatwerkadviezen tevens een subsidie beschikbaar komt. Belangstellen kunnen contact opnemen met de gemeentelijke DuMo-coach via erfgoed@rheden.nl.