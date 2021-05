Plafondschilderingen Ludgeruskerk weer te bewonderen

HALL- De unieke Middeleeuwse plafondschilderingen in de Ludgeruskerk in Hall zijn vanaf 26 mei tot 15 september elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur weer door iedereen te bewonderen. Nergens in Nederland zijn zulke uitbundige schilderingen met vogels, bloemen, planten, wapenschilden en geestelijken te zien als in Hall. Bezoekers nemen een sprong naar het verleden, de Middeleeuwen. In die barre tijden gaf het geloof houvast, troost en perspectief. Vrijwel niemand kon toen echter nog lezen en schrijven. De kerkelijke voertaal was bovendien Latijns. Hoe kon men dan de boodschap helder overbrengen? Door afbeeldingen, dacht men in Hall. Heel slim. Naar boven kijkend gaat een prentenboek open. Je kijkt in de hemel en ziet nog veel meer. Rondleiders zijn elke woensdagochtend aanwezig om mooie verhalen te vertellen. Niet alleen over het geloof maar ook over ridders, kastelen en onze koninklijke familie. Bovendien is de kans groot dat het bijzondere orgel wordt bespeeld. Met muziek erbij komt de kerk in Hall pas echt tot leven. Na alle beperkingen gaat de kerk weer op gepaste wijze open.