Oude Jan in Velp open

VELP – Zaterdagmorgen 15 mei en 12 juni is er leven in en rondom de Oude Jan in Velp. Buiten gaan vrijwilligers met de tuin aan de slag. Binnen is er gelegenheid om even rustig te mijmeren, naar mooie muziek te luisteren, een kaarsje aan te steken of een praatje te maken met een kopje koffie erbij. Bezoekers kunnen via de gewone ingang binnenlopen en via de kapeldeur naar buiten, natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De kerk is open van 10.00 tot 12.00 uur.