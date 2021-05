Oranjekoorts slaat toe in Dieren

DIEREN – Bewoners van de Industrielaan in Dieren waren vrijdag 28 mei druk in de weer. Na 7 jaar wachten is er weer een EK voetbal waar Nederland aan meedoet en konden zij de oranjeversiersels eindelijk weer uit de kast halen. Cor en Carla gingen samen met hun buurman de slag en binnen de kortste keren kleurde de buurt oranje. Oranjevlaggetjes, Nederlandse vlaggen en andere oranjeitems sieren het huis en de schutting. De buren versieren voor elk groot toernooi van het Nederlands elftal de tuin uitbundig. Ze zijn er deze zomer vroeg bij, want ook Jong Oranje, dat deze week al de strijd aangaat, kan op hun support rekenen.

