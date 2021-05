Opening van de Bibliotheek Velp live via Facebook

VELP – Maandag 10 mei wordt de nieuwe vestiging van Bibliotheek Velp aan Den Heuvel in gebruik genomen. Om dit te vieren, is er tussen 11.00 en 11.30 uur een officiële opening met wethouders Marc Budel en Dorus Klomberg van de gemeente Rheden en wethouder Anton Logeman van de gemeente Rozendaal. Ook is Lianne Busser, directuer van Bibliotheek Veluwezoom aanwezig.

Omdat publiek, in verband met de coronamaatregelen, er nog niet bij kan zijn, kan iedereen de opening live volgen via de Facebookpagina @terugnaardenheuvel. Naast de openingshandeling zal ook een inkijkje worden gegeven in de geheel vernieuwde bibliotheek. Deze kan nog niet worden bezocht, maar fungeert voorlopig nog als Afhaalbieb. Leden kunnen er boekenpakketten naar keuze bestellen en afhalen.