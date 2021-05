Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum verhuist naar Doesburg

DOESBURG – Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum in Doetinchem verhuist naar Doesburg. Het bestuur hoopt dit jaar de nieuwe locatie te kunnen openen aan de Gildehof, waar in augustus al een dependance van het museum werd geopend.

“In de paar maanden dat het museum in Doesburg open mocht zijn, hebben we al veel toeloop gehad”, vertelt voorzitter Dick Chargois. Hij is erg enthousiast over de Hanzestad. “Doesburg zelf is al een museum. Er zijn altijd bezoekers, op zoek naar kunst en cultuur. Dat is in Doetinchem anders, daar is het ook druk, maar komen mensen vooral om te winkelen en uit te gaan.”

Het verschil tussen deze twee steden is wellicht ook de reden dat beide gemeenten anders met het museum omgaan, gokt Chargois. “In Doetinchem hebben we weinig tot geen ondersteuning gekregen, in Doesburg worden we nu met open armen ontvangen. Burgemeester Loes van der Meis staat te juichen. Een groot verschil in benadering.”

Toen een paar maanden geleden bekend werd dat de mosterd- en azijnfabriek was verkocht en het bijbehorende winkeltje aan de Gildehof zou sluiten, stond Chargois direct bij de eigenaar op de stoep. Een andere winkel aan het hofje houdt op te bestaan, wat betekent dat er genoeg ruimte vrijkomt om de hele collectie van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum een plekje te geven. De brocantewinkel in het midden verhuist, zodat het museum straks kan beschikken over drie units die worden samengetrokken. “Daarmee hebben we straks zo’n 10 procent meer vloeroppervlak dan in Doetinchem.”

Voor het museum haar deuren kan openen in Doesburg, moet er nog wel het een ander gebeuren. De drie pandjes moeten tot één museum worden samengetrokken en opgeknapt. Chargois overweegt een binnenhuisarchitect in te schakelen voor de inrichting. “Met deze verhuizing willen we een stap professioneler worden en er goed over nadenken hoe we alles gaan inrichten. Wat gaan we laten zien en hoe stellen we alles tentoon?”

Chargois hoopt in september of oktober de deuren te kunnen openen, maar dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer. “Als die tussendoor ergens tijd heeft, staat ons legertje schilders klaar en verhuizen we eerder”, zegt Chargois enthousiast. “Liever vandaag dan morgen.”

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum heeft alles wat met het openbaar vervoer te maken heeft, waaronder een grote collectie modelspoortreinen. Daarnaast is in het museum een collectie speelgoed uit vroeger tijden te bewonderen, variërend van poppen tot robots en dinky toys. Blikvanger in Doesburg is een miniatuur drukpersje uit 1880. Deze zomer is in Doetinchem nog een wisseltentoonstelling te zien met model-Citroëns op schaal 1:10 van rond 1930.

