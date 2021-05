Open tuinen in Brummen en Tonden

BRUMMEN/TONDEN – Op zondag 6 juni kunnen tuinliefhebbers van 11.00 tot 17.00 uur verschillende tuinen in Brummen en in Tonden bezoeken.

Er is veel te genieten en veel inspiratie op te doen bij De Brummense Overtuin, Tuin Farmhouse De Hoeve en Tuin aan ’t Leusveld. Er kan alleen contant worden betaald. Ook kan er een kijkje worden genomen bij de dikste boom van Nederland, die te zien is in de tuin van Huize Veldzicht in Brummen. Daarnaast zijn op deze zondag ook Kwekerij Hof te Dieren in Dieren en Sas’ Minikwekerij in Brummen geopend.