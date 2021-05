Opbrengst collecte Hartstichting

RHEDEN – Van 11 tot en met 17 april was het de Nederlandse Hartweek. Ook in Rheden werd in deze week gecollecteerd voor de Hartstichting. Mensen reageerden verrast dat er weer een fysieke collecte voor een goed doel was en tastten royaal in de buidel. Omdat het steeds meer voorkomt, dat er geen kleingeld in huis is, werd daarnaast ook via een QR-code eenmalig geld overgemaakt. Alles samengeteld, ook met het geld dat de collectanten on-line nog hebben vergaard, kon er bijna 1.970 euro worden bijgeschreven op de bankrekening van de Hartstichting. Marjolein Povel en Annemieke de Koning, de plaatselijke co√∂rdinatoren: “Namens de Hartstichting willen wij de gulle gevers van harte bedanken, maar ook de collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt. Omdat we te maken hebben met een terugloop van het aantal collectanten, zouden we in 2022 graag met wat meer mensen op stap gaan. Wilt u ons team versterken, neem dan contact op met de Hartstichting, tel. 070-3155555 of mail naar info@hartstichting.nl.