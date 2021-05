Ook bij VVO steeds meer aandacht voor vrouwenvoetbal

ROZENDAAL – Het vrouwenvoetbal in Nederland beleeft goede tijden en dat merken ze bij VVO. De club, met haar thuisbasis in Rozendaal, heeft tegenwoordig jongensteams, gemengde teams en meidenteams. “Het is een goede zaak dat ook meiden de weg naar ons sportpark weten te vinden, maar het is minstens zo belangrijk dat zij zich bij VVO zo snel mogelijk thuis voelen”, aldus voorzitter Coen Zwiers.

De komst van steeds meer meiden heeft VVO in beweging gebracht. “Het is niet zo moeilijk om trainingen en wedstrijden aan bieden, maar het gaat ook om allerlei zaken buiten het veld. We willen graag met plezier en succes voetballen, maar we willen ook goede voorzieningen bieden en extra activiteiten buiten het voetbal organiseren”, aldus Zwiers.

Verboden

Het meidenvoetbal is een sterk groeiende tak van sport, maar dat is niet altijd zo geweest. Tot 1969 was vrouwenvoetbal zelfs verboden. Daarna ging het snel. Sinds 1971 is vrouwenvoetbal officieel onderdeel van de KNVB. En nu, een halve eeuw later, heeft de KNVB bijna 160.000 vrouwelijke leden. En het einde van de groei lijkt nog lang niet in zicht.

Een deel van de groei heeft te maken met de successen van de Oranje Leeuwinnen. Het nationale team is Europees kampioen en na de Verenigde Staten het beste land ter wereld. Veel speelsters van Oranje spelen bij topclubs, zoals Lieke Martens die onlangs bij FC Barcelona een glansrol speelde in de gewonnen Champions League-finale tegen Chelsea (4-0).

Meidenteam onder 19

De ervaring leert VVO dat veel meiden niet de ambitie hebben om een nieuwe Lieke Martens te worden. Ze vinden het vooral leuk om lekker te trainen en te voetballen bij een club in de buurt. De meeste meiden van VVO komen uit Velp en Rozendaal. Enkele uitzonderingen vinden we in het meidenteam onder 19. In dit team, waarvan de meiden al jaren met elkaar spelen, komen ook speelsters uit onder andere Arnhem en Rheden. Hetzelfde team leverde twee jaar geleden een historische prestatie door als eerste meidenteam van VVO kampioen te worden (foto).

“We willen de komende jaren extra aandacht schenken aan het meiden- en vrouwenvoetbal. We willen graag een inclusieve vereniging zijn, waar iedereen wordt gewaardeerd. Het is heel positief dat meer meiden en vrouwen bij VVO willen spelen, maar we willen ook meer vrouwen aan ons binden in andere voetbalrollen, zoals bestuurders, trainers en scheidsrechters. De ambitie is dat vrouwen uiteindelijk op alle plekken binnen de club meedoen en deel uitmaken van onze vereniging, aldus voorzitter Coen Zwiers.

Wie meer wil weten over meiden- en vrouwenvoetbal bij VVO, kan contact opnemen met secretaris Bob de Geus via secretaris@vvo.nu of tel. 026 -3647289.