Ontmoetingen voor mensen met NAH van start in Eerbeek

EERBEEK – Mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen elkaar vanaf 19 mei ontmoeten in Eerbeek. Annette van der Velde en Tamara Neeft starten samen met maandelijkse bijeenkomsten in het Tjark Riks Centrum.

Tamara Neeft vertelde eerder in deze krant over de ontmoetingsochtenden voor mensen met NAH die ze organiseert in Apeldoorn. Bijeenkomsten met lotgenoten in een rustige omgeving, zonder al te veel prikkels, om ervaringen uit te wisselen, maar ook gewoon om er eens uit te zijn. Omdat een uitstapje naar het café of de bioscoop voor veel mensen met NAH te veel is, is zo’n prikkelarme bijeenkomst een welkom uitstapje.

Tamara vertelde dat er veel behoefte is aan dit soort bijeenkomsten, maar dat er in Eerbeek zelf niets wordt georganiseerd voor deze doelgroep. Iets dat Annette van der Velde, ook uit Eerbeek, opviel. Ze zocht contact en samen maken de dames nu een start met maandelijkse ontmoetingsochtenden in Eerbeek: “Het wordt een plek waar je lekker rustig en zonder drukte mensen kunt leren kennen die ook geen drukte zoeken, maar die wel snappen waar je het over hebt.”

De bijeenkomsten zijn elke derde woensdagochtend van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur in het Tjark Riks in Eerbeek. Voor de rest van het jaar zijn de data al gepland: 19 mei, 16 juni, 21 juli, augustus vervalt, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. Vanwege corona is aanmelden op dit moment verplicht. Dit kan bij Annette van der Velde via tel. 06-23420098. Wie vragen heeft, kan deze stellen aan Tamara via tammie1981@hotmail.com of aan Annette via annette.vandervelde@gmail.com. Deelname is gratis, koffie en thee is voor eigen rekening.