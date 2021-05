Ons Raadhuis Velp dagelijks open

VELP – Per maandag 31 mei is Ons Raadhuis in Velp weer elke dag geopend. Er is koffie en thee en bezoekers kunnen samen hun (zelf meegebrachte) lunch eten. Ook start een aantal activiteiten weer op, zoals yoga, meditatie, creatief kleuren en de spelletjesmiddag. Wel is (telefonisch) aanmelden van te voren voorlopig nog noodzakelijk en is er een maximaal aantal deelnemers per activiteit. Op woensdag 2 juni wordt er voor het eerst weer een film gedraaid, te weten Soweto Strings.

www.onsraadhuis.com