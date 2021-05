Online sportcafé voor verenigingen groot succes

GEM. BRUMMEN – Maar liefst 23 mensen van verschillende sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Brummen kwamen donderdag 29 april bijeen voor een online sportcafé. Deze avond stond de methode Creatief Denken om leden te binden centraal.

Eenieder die affiniteit heeft met sport was uitgenodigd om de webinar van Start2Create in samenwerking met Sportkompas bij te wonen. De deelnemers gingen in een interactieve webinar zelf aan de slag om ideeën te bedenken over beleving op de club en het binden van sporters aan hun vereniging. Ze kregen dus geen kant-en-klare adviezen voorgeschoteld over ledenbinding en -behoud, maar moesten hun eigen creativiteit gebruiken om samen tot nieuwe inzichten te komen. Deze manier van werken leverde heel veel nieuwe ideeën op. Daarbij werd verder gekeken dan de eigen vereniging, er werden ook concrete plannen gesmeed om de samenwerking tussen clubs te versterken.

Marinus van Tent Beking, secretaris van Sportclub Brummen, vertelt: “Wat ik meeneem is dat alle ideeën ook een andere kant hebben. Daar oog voor hebben is belangrijk.” Linde van BC ‘t Pluumpje voegt toe: “Niet alleen focussen op wat leden bindt of trekt, maar ook op wat juist zorgt voor een vertrek en dat voorkomen.”

Uit de Brummense Sportmonitor, die eerder dit jaar gehouden is, bleek dat 70 procent van de clubs ondersteuning wenst op het gebied van ledenbinding- en behoud. Zeker in tijden van corona is dit onderwerp natuurlijk actueler dan ooit. Jacco Peelen, verenigingsondersteuner bij Stichting Sportkompas, kijkt tevreden terug op het online sportcafé: “De uitkomsten van zijn zeer verrassend en de eerste reacties van deelnemers zijn erg positief. Zij geven aan behoefte te hebben aan een vervolg met inhoudelijke verdieping op ledenbinding en -behoud. Wij gaan nu proberen een nieuw sportcafé hierop in te zetten als ondersteuning voor de sportverenigingen in de gemeente Brummen.”