Online ouderavond: opvoeden in de digitale wereld

DIEREN – De mediacoaches van de Bibliotheek Veluwezoom op maandag 10 en dinsdag 11 mei informatie en tips over verantwoord schermgebruik, bedoeld voor ouders en leerkrachten van kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Er wordt ingegaan op risico’s en veiligheid, actuele cijfers en voorbeelden.

De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: mediaopvoeding is belangrijker dan ooit geworden. Smartphones en tablets zijn onmisbaar voor kinderen, maar wat ze er precies mee doen is voor veel ouders onzichtbaar. Kinderen moeten kunnen profiteren van de digitale wereld, maar ook worden beschermd tegen de risico’s. Kinderen kunnen wel wat ondersteuning van hun ouders gebruiken om inzicht te krijgen in hun online gedrag of dat van anderen. In deze digitale bijeenkomsten leggen de mediacoaches uit waar ouders en leerkrachten op kunnen letten. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.

Deelname aan één van deze avonden is gratis. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst een link en instructies om online te kunnen aansluiten bij deze ouderavond.