Online herdenking in Hall

HALL – Omdat het niet mogelijk is om samen te komen op de begraafplaats, wordt er dit jaar in Hall digitaal stilgestaan bij de herdenking op 4 mei. Het comité heeft een online versie gemaakt met daarin de meest belangrijke aspecten van de herdenking. De dodenherdenking is op 4 mei vanaf 17.30 uur te zien via Facebook, www.hallleeft.nl en www.hallsekerk.nl.